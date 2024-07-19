Merkez Bankası rezervleri rekor tazeledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 12 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 348 milyon dolar artışla 153 milyar 796 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

TCMB verilerine göre, 12 Temmuz itibarıyla toplam rezervler 5 milyar 348 milyon dolar artarak 148 milyar 448 milyon dolardan, 153 milyar 796 milyon dolara çıktı.

Brüt rezervler 89 milyar 731 milyon dolardan 94 milyar 345 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 58 milyar 717 milyon dolardan 59 milyar 450 milyon dolara geldi.

TCMB net uluslararası rezervleri yükselişini sürdürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net uluslararası rezervleri artış kaydetti.

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 43 milyar 557 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 4 milyar 143,8 milyon dolar artarak 47 milyar 700,8 milyon dolara çıktı.

Bakan Şimşek, grafik paylaşmıştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün yaptığı paylaşımda, "Swap hariç net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde" ifadeleriyle rezervlerin değişiminin grafiğini paylaşmıştı.