Merkez Bankası rezervleri son bir yılın en düşük seviyesine geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 26 Haziran 2026 ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 8,2 milyar dolar düşüş kaydettiği hesaplandı.

Matriks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 19 Haziran haftasında 157,2 milyar dolar olan rezervler, 26 Haziran haftasında yaklaşık 149 milyar dolara geriledi.

Bu hesaplama ile rezervler 12 Haziran haftasında görülen son 1 yılın en düşük seviyesi olan 152,1 milyar doların da altına inmiş olacak.

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası’nın toplam rezervleri önceki haftaya göre 5 milyar 115 milyon dolar artarak 157 milyar 196 milyon dolara çıkmıştı.

Rezervler, 30 Ocak 2026 haftasında 218,2 milyar dolar ile tarihi zirvesini gördükten sonra dalgalı ancak aşağı yönlü bir seyir izledi. Son dört haftada 160 milyar doların üzerindeki seviyelerden yaklaşık 149 milyar dolara gerilediği hesaplandı.

TCMB, rezerv rakamlarını 25 Haziran Perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.