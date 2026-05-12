Merkez Bankası rezervleri yeniden yükselişe geçti
TCMB rezervlerinin geçen hafta 6 milyar dolar arttığı hesaplandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 8 Mayıs 2026 ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 6 milyar dolar artış kaydettiği hesaplandı.
Matriks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 1 Mayıs haftasında 165,5 milyar dolar olan rezervler, 8 Mayıs haftasında yaklaşık 171,5 milyar dolara çıktı.
30 Ocak 2026 tarihinde rezervler 218,2 milyar dolar ile rekor seviyede açıklanmıştı.
Rezervler, 27 Mart-17 Nisan tarihleri arasında art arda üç hafta yükseliş kaydederken, son haftalarda yeniden gerilemişti.
TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.