  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası rezervleri yeniden yükselişte: Geçen hafta ne kadar arttı?
Takip Et

Merkez Bankası rezervleri yeniden yükselişte: Geçen hafta ne kadar arttı?

TCMB rezervlerinin geçen hafta yaklaşık 1,5 milyar dolar arttığı hesaplandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Merkez Bankası rezervleri yeniden yükselişte: Geçen hafta ne kadar arttı?
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 11 Temmuz ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 1,5 milyar dolar daha artış gösterdiği hesaplandı. Böylece üst üste ikinci haftada artış yaşanmış oldu.

ForInvest Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 4 Temmuz haftasında 164,4 milyar dolar olan rezervler, 11 Temmuz haftasında yaklaşık 165,9 milyar dolara çıktı.

Rezervler en son 2025 yılı 14 Şubat haftasında 173,2 milyar dolar ile rekor seviyesini gördü.

TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.

Ekonomi
Depozito Yönetim Sistemi’ne 6 şehir daha dahil oldu
Depozito Yönetim Sistemi’ne 6 şehir daha dahil oldu
Yumurta fiyatlarına zam geldi
Yumurta fiyatlarına zam geldi
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Taleplerle teklifler arasında büyük fark var
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Taleplerle teklifler arasında büyük fark var
Terör örgütünün silah bırakmasıyla bölge ekonomisinde yeni dönem başladı
Terör örgütünün silah bırakmasıyla bölge ekonomisinde yeni dönem başladı
Bakan Işıkhan: Hedefimiz güçlü istihdam, güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye
Bakan Işıkhan: Hedefimiz güçlü istihdam, güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye
Türkiye'den sahte ürün alan gurbetçiler gümrükte yandı! Avrupa ülkesi açıklama yaptı
Türkiye'den sahte ürün alan gurbetçiler gümrükte yandı! Avrupa ülkesi açıklama yaptı