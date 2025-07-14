Merkez Bankası rezervleri yeniden yükselişte: Geçen hafta ne kadar arttı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 11 Temmuz ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 1,5 milyar dolar daha artış gösterdiği hesaplandı. Böylece üst üste ikinci haftada artış yaşanmış oldu.

ForInvest Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 4 Temmuz haftasında 164,4 milyar dolar olan rezervler, 11 Temmuz haftasında yaklaşık 165,9 milyar dolara çıktı.

Rezervler en son 2025 yılı 14 Şubat haftasında 173,2 milyar dolar ile rekor seviyesini gördü.

TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.