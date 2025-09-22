Merkez Bankası rezervleri yeniden yükselişte
Merkez Bankası toplam rezervlerinin, 19 Eylül ile sona eren haftada yaklaşık 1 milyar dolar arttığı hesaplandı. Rezervler önceki hafta, 177,9 milyar dolara gerilemiş ve böylelikle tarihi zirvesinden uzaklaşmıştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin, 19 Eylül ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 1 milyar dolar arttığı hesaplandı.
ForInvest Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 12 Eylül haftasında 177,9 milyar dolar olan rezervler, 19 Eylül haftasında yaklaşık 178,9 milyar dolara çıktı.
Rezervler, 5 Eylül tarihinde 180,1 milyar dolar ile rekor kırmıştı.
Merkez Bankası, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.