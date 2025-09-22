Merkez Bankası rezervleri yeniden yükselişte

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin, 19 Eylül ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 1 milyar dolar arttığı hesaplandı.

ForInvest Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 12 Eylül haftasında 177,9 milyar dolar olan rezervler, 19 Eylül haftasında yaklaşık 178,9 milyar dolara çıktı.

Rezervler, 5 Eylül tarihinde 180,1 milyar dolar ile rekor kırmıştı.

Merkez Bankası, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.