Merkez Bankası rezervleri yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Temmuz haftasında brüt uluslararası rezervleri yüzde 1,3 artışla 162,6 milyar dolara yükseldi. Rezervlerdeki artışta altın rezervlerinin 100 milyar doların üzerine çıkması etkili olurken, döviz rezervleri geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 24 Temmuz haftasında brüt uluslararası rezervler bir önceki haftaya göre yüzde 1,3 artarak 162,6 milyar dolara yükseldi.
TCMB'nin net uluslararası rezervleri ise 51,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Altın rezervleri 100 milyar doları aştı
Rezervlerdeki artışta altın varlıklarındaki yükseliş belirleyici oldu.
Altın rezervleri haftalık bazda yüzde 5,4 artışla 100,2 milyar dolara yükselerek 100 milyar dolar eşiğini aşarken, döviz rezervleri yüzde 5,2 azalışla 54,7 milyar dolara geriledi.