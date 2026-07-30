Merkez Bankası rezervleri yükseldi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 24 Temmuz haftasında brüt uluslararası rezervler bir önceki haftaya göre yüzde 1,3 artarak 162,6 milyar dolara yükseldi.

TCMB'nin net uluslararası rezervleri ise 51,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Altın rezervleri 100 milyar doları aştı

Rezervlerdeki artışta altın varlıklarındaki yükseliş belirleyici oldu.

Altın rezervleri haftalık bazda yüzde 5,4 artışla 100,2 milyar dolara yükselerek 100 milyar dolar eşiğini aşarken, döviz rezervleri yüzde 5,2 azalışla 54,7 milyar dolara geriledi.