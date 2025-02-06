  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası rezervleri zirveden geriledi
Takip Et

Merkez Bankası rezervleri zirveden geriledi

Merkez Bankası rezervleri, geride kalan haftada tarihi zirve seviyesinden 1 milyar 585 milyon dolar düşüş gösterdi ve 165 milyar 975 milyon dolar oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Merkez Bankası rezervleri zirveden geriledi
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri geride kalan haftada rekor seviyesinden 1 milyar 585 milyon dolar düşüş gösterdi.

TCMB haftalık verilerine göre, 31 Ocak itibarıyla toplam rezervler 167 milyar 560 milyon dolardan, 165 milyar 975 milyon dolara geriledi.

Brüt rezervler 99 milyar 328 milyon dolardan 97 milyar 311 milyon dolara, altın rezervleri 68 milyar 232 milyon dolardan 68 milyar 664 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 73 milyar 703 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 1 milyar 970 milyon dolar azalarak 71 milyar 733 milyon dolara indi.

KKM hesapları 1 trilyon TL'nin altına indiKKM hesapları 1 trilyon TL'nin altına indiEkonomi

 

Ekonomi
Prof. Dr. Hakan Kara isyan etti: Enflasyon adalet ve ahlakı da bozuyor
Prof. Dr. Hakan Kara isyan etti: Enflasyon adalet ve ahlakı da bozuyor
Döviz mevduatı 1,36 milyar dolar azaldı
Döviz mevduatı 1,36 milyar dolar azaldı
Trabzon'un ocak ayı fındık ihracat geliri 65 milyon 240 bin dolara yükseldi
Trabzon'un ocak ayı fındık ihracat geliri 65 milyon 240 bin dolara yükseldi
Avrupa'da 10 ülke Azerbaycan gazıyla ısınıyor
Avrupa'da 10 ülke Azerbaycan gazıyla ısınıyor
KKM hesapları 1 trilyon TL'nin altına indi
KKM hesapları 1 trilyon TL'nin altına indi
Ocakta hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı 1,03 milyar dolar oldu
Ocakta hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı 1,03 milyar dolar oldu