  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası rezervleri zirveden geriledi
Takip Et

Merkez Bankası rezervleri zirveden geriledi

Merkez Bankası verilerinden yapılan hesaplamaya göre, 180,1 milyar dolar ile zirve yapan toplam rezervler, geçen hafta yaklaşık 177,8 milyar dolara geriledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Merkez Bankası rezervleri zirveden geriledi
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta rekor seviyeye çıkan döviz rezervlerinin, 12 Eylül ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 2,31 milyar dolar azaldığı hesaplandı.

ForInvest Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 5 Eylül haftasında 180,1 milyar dolar ile zirve yapan rezervler, 12 Eylül haftasında yaklaşık 177,8 milyar dolara indi.

TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.

Dolar, Fed'in faiz kararı öncesi hafif yükselişteDolar, Fed'in faiz kararı öncesi hafif yükselişteDolar

 

Ekonomi
Çin: TikTok konusunda ABD ile temel çerçevede mutabakata vardık
Çin: TikTok konusunda ABD ile temel çerçevede mutabakata vardık
Togg'un hızlı teslim T10F stokları tükendi
Togg'un hızlı teslim T10F stokları tükendi
Eskişehir’de toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı!
Eskişehir’de toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı!
Kasaplardan kıyma için 'karekod' uyarısı geldi
Kasaplardan kıyma için 'karekod' uyarısı geldi
AK Parti’den İstanbul’da ulaşım zammına tepki! Yılda bir kez yapılması gerekiyor
AK Parti’den İstanbul’da ulaşım zammına tepki! Yılda bir kez yapılması gerekiyor
Türkiye'de konut piyasası canlandı! Satılık konut talebi son 2 yılın zirvesine çıktı
Satılık konut talebi son 2 yılın zirvesinde!