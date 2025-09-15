Merkez Bankası rezervleri zirveden geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta rekor seviyeye çıkan döviz rezervlerinin, 12 Eylül ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 2,31 milyar dolar azaldığı hesaplandı.

ForInvest Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 5 Eylül haftasında 180,1 milyar dolar ile zirve yapan rezervler, 12 Eylül haftasında yaklaşık 177,8 milyar dolara indi.

TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.