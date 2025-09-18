  1. Ekonomim
Merkez Bankası rezervleri zirveden uzaklaştı

Merkez Bankası toplam rezervleri, 180 milyar 106,8 milyon dolar olan seviyesinden, 177 milyar 860 milyon dolara geriledi ve böylelikle tarihi zirvesinden uzaklaşmış oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervleri üst üste üçüncü haftasında da düşüşünü sürdürdü.

TCMB haftalık verilerine göre, 12 Eylül ile sona eren haftada döviz rezervleri 4 milyar 677 milyon dolar azalarak 89 milyar 176 milyon dolardan 84 milyar 499 milyon dolara indi.

Altın rezervleri 90 milyar 931 milyon dolardan 93 milyar 361 milyon dolara çıkarak yeni zirvesini gördü.

Böylece toplam rezervler 180 milyar 106,8 milyon dolar olan seviyesinden, 177 milyar 860 milyon dolara geriledi.

Bir önceki hafta 71 milyar 82 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 1 milyar 482 milyon dolar azalarak 69 milyar 600 milyon dolara geldi.

