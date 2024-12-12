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Merkez Bankası rezervlerinde 1,65 milyar dolar artış

Merkez Bankası toplam rezervleri geride kalan haftada 1 milyar 652 milyon dolar artış göstererek, 159 milyar 390 milyon dolara çıktı.

Haber Merkezi
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Merkez Bankası rezervlerinde 1,65 milyar dolar artış
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri geride kalan haftada 1 milyar 652 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB haftalık verilerine göre, 6 Aralık itibarıyla toplam rezervler 157 milyar 738 milyon dolardan, 159 milyar 390 milyon dolara yükseldi.

Brüt rezervler 92 milyar 818 milyon dolardan 95 milyar 11 milyon dolara çıkarken, altın rezervleri 64 milyar 920 milyon dolardan 64 milyar 379 milyon dolar geldi.

Bir önceki hafta 64 milyar 178 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 896 milyon dolar artarak 65 milyar 74 milyon dolara çıktı.

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