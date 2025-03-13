  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası rezervlerinde 4,5 milyar dolar artış
Takip Et

Merkez Bankası rezervlerinde 4,5 milyar dolar artış

Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Mart ile sona eren haftada 3 milyar dolar artışla 169 milyar 915 milyon dolara çıktı. Net uluslararası rezervler ise, 5 milyar 875 milyon dolar artarak 74 milyar 264 milyon dolara çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Merkez Bankası rezervlerinde 4,5 milyar dolar artış
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervleri üst üste iki haftalık düşüşün ardından geçen hafta yeniden artışa geçti.

TCMB haftalık verilerine göre, 7 Mart ile sona eren haftada döviz rezervler 3 milyar 45 milyon dolar artarak 94 milyar 757 milyon dolardan 97 milyar 802 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri 70 milyar 659 milyon dolardan 72 milyar 112 milyon dolara çıktı.

Böylece toplam rezervler 165 milyar 416 milyon dolar olan seviyesinden, 169 milyar 915 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 68 milyar 389 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 5 milyar 875 milyon dolar artarak 74 milyar 264 milyon dolara çıktı.

KKM’de düşüş sürüyor!KKM’de düşüş sürüyor!Ekonomi

 

Ekonomi
Diyarbakır’da çiftçiye IPARD’dan 158 milyon TL hibe desteği sağlanacak
Diyarbakır’da çiftçiye IPARD’dan 158 milyon TL hibe desteği sağlanacak
Tarım Bakanı Yumaklı: Hedefimiz Ukrayna ile tarımsal ticaret hacmini artırmak
Tarım Bakanı Yumaklı: Hedefimiz Ukrayna ile tarımsal ticaret hacmini artırmak
Rus turistler Amasra'ya akın etti!
Rus turistler Amasra'ya akın etti!
KKM’de düşüş sürüyor!
KKM’de düşüş sürüyor!
Merkez Bankası PPK özeti: Para politikası enflasyon görünümüne göre şekillenecek
"Para politikası enflasyon görünümüne göre şekillenecek"
İflaslar zirvede! Konkordato başvuruları yaklaşık 3 kat arttı
İflaslar zirvede! Konkordato başvuruları yaklaşık 3 kat arttı