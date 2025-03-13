Merkez Bankası rezervlerinde 4,5 milyar dolar artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervleri üst üste iki haftalık düşüşün ardından geçen hafta yeniden artışa geçti.

TCMB haftalık verilerine göre, 7 Mart ile sona eren haftada döviz rezervler 3 milyar 45 milyon dolar artarak 94 milyar 757 milyon dolardan 97 milyar 802 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri 70 milyar 659 milyon dolardan 72 milyar 112 milyon dolara çıktı.

Böylece toplam rezervler 165 milyar 416 milyon dolar olan seviyesinden, 169 milyar 915 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 68 milyar 389 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 5 milyar 875 milyon dolar artarak 74 milyar 264 milyon dolara çıktı.