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Merkez Bankası rezervlerinde 4,6 milyar dolar düşüş

Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Şubat ile sona eren haftada, 4 milyar 578 milyon dolar gerileyerek 165,4 milyar dolar oldu.

Haber Merkezi
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Merkez Bankası rezervlerinde 4,6 milyar dolar düşüş
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervleri üst üste ikinci hafta da geriledi.

TCMB haftalık verilerine göre, 28 Şubat ile sona eren haftada döviz rezervler 2,94 milyar dolar azalarak 97 milyar 697 milyon dolardan 94 milyar 757 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri 72 milyar 297 milyon dolardan 70 milyar 659 milyon dolara indi.

Böylece toplam rezervler 169 milyar 994 milyon dolar olan rekor seviyesinden, 165 milyar 416 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 71 milyar 979 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 3,59 milyar dolar azalarak 68 milyar 389 milyon dolara indi.

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