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Merkez Bankası rezervlerinde artış bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri yükselmeye devam ediyor. TCMB rezervlerinin geçen hafta yaklaşık 2,5 milyar dolar arttığı hesaplandı.

Haber Merkezi
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Merkez Bankası rezervlerinde artış bekleniyor
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 10 Ocak ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 2,5 milyar dolar artış gösterdiği hesaplandı.

BV Portföy Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya'nın CNBC-e için yaptığı hesaplamalara göre, brüt rezervler bir önceki haftaya göre 2,5 milyar dolar artarak 10 Ocak haftasında 160,5 milyar dolara yükseldi.

Net uluslararası rezervlerin ise 1,5 milyar dolar artarak 69,2 milyar dolar düzeyine yükselmesi bekleniyor. Böylece ilk iki haftada brüt rezervler 5,4 milyar dolar, net uluslararası rezervler ise 5,6 milyar dolar artış kaydetmiş olacak.

3 Ocak haftasında Merkez'in brüt rezervi 157,9 milyar dolar, net uluslararası rezervleri ise 67,7 milyar dolar düzeyindeydi.

Merkez Bankası, rezerve ilişkin son verileri perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.

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