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Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor

Merkez Bankası verilerinden yapılan hesaplamalara göre, toplam rezervler geçen hafta yaklaşık 1,3 milyar dolar arttı. Böylece rezervlerde, üst üste ikinci haftada artış yaşanmış oldu.

Haber Merkezi
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Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 16 Mayıs ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 1,3 milyar dolar artış gösterdiği hesaplandı. Böylece üst üste ikinci haftada artış yaşanmış oldu.

ForInvest Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 9 Mayıs haftasında 144,3 milyar dolar olan rezervler, 16 Mayıs haftasında yaklaşık 145,6 milyar dolara çıktı.

Rezervler en son 2025 yılı 14 Şubat haftasında 173,2 milyar dolar ile rekor seviyesini gördü. Son hesaplanan veriyle rezervler zirve seviyesinden yaklaşık 27,6 milyar dolar aşağıda bulunuyor.

TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.

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