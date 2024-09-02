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Merkez Bankası rezervlerinde azalış sürdü: 150 milyar doların altına geriledi

Merkez Bankası'nın brüt rezervinin 30 Ağustos haftasında 1 milyar dolar azalışla 149,4 milyar dolara gerilediği hesaplandı.

Haber Merkezi
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Merkez Bankası rezervlerinde azalış sürdü: 150 milyar doların altına geriledi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervlerinin geçen hafta azaldığı hesaplandı.

BV Portföy Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya'nın CNBC-e için yaptığı hesaplamada, 30 Ağustos haftasında rezervlerin 1 milyar dolar azalarak 149,4 milyar dolara gerilediği görüldü.

Net uluslararası rezervlerin de 2,7 milyar dolar azalarak 40,9 milyar dolara gerilemesi bekleniyor.

23 Ağustos haftasında Merkez'in brüt rezervi 150,4 milyar dolar, net uluslararası rezervleri ise 43,7 milyar dolar düzeyindeydi.

Swap hariç net rezerv 18,6 milyar dolara indi

Bir önceki hafta 21,4 milyar dolar düzeyinde bulunan swap hariç net rezervler 2,7 milyar dolar azalarak 18.6 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası, rezerve ilişkin son verileri perşembe günü saat 14:30'da açıklayacak.

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