Merkez Bankası rezervlerinde düşüş altıncı haftaya taşındı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) brüt rezervleri geçen hafta 167,4 milyar dolara geriledi. Brüt rezervler önceki hafta 171,2 milyar dolar seviyesindeydi.

Döviz varlıkları 60,4 milyar dolar olurken, altın cinsinden rezerv varlıkları 107,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

TCMB'nin net rezervleri geçen hafta 53,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Net rezervler önceki hafta 53,4 milyar dolar seviyesindeydi.

Swap hariç net rezervler ise 39,9 milyar dolardan 37,9 milyar dolara geriledi.