Merkez Bankası rezervlerinde düşüş bekleniyor
Merkez Bankası toplam brüt rezervinin, Eurobond itfası ve döviz satışlarının etkisiyle yaklaşık 6 milyar dolar gerileyerek 206 milyar dolara indiği hesapladı. Hesaplamalara göre, net rezervde düşüş 7 milyar dolar olurken, altın fiyatlarındaki artış rezervlere 1 milyar dolar katkı sağladı. Merkez Bankası'nın geçen hafta piyasaya 3 milyar dolar döviz sattığı hesaplandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervi, Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu bankacılara göre, Eurobond itfasının da etkisiyle geçen hafta 6 milyar dolara yakın düşüşle 206 milyar dolara geriledi.
20 Şubat ile sona eren haftada net rezervin 7 milyar dolar düşüşle 89 milyar dolara gerilediğini hesapladı.
Bankacılar, altın fiyatlarında 20 Şubat haftasında meydana gelen artışın TCMB rezervlerine yukarı yönlü etkisinin 1 milyar dolar olduğunu hesapladı.
Rezerv hesaplamaları TCMB'nin öncü verilerinden yapılabiliyor. Resmi haftalık veri, perşembe günü saat 14.30'da açıklanıyor.