Merkez Bankası rezervlerinde düşüş bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervi, Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu bankacılara göre, Eurobond itfasının da etkisiyle geçen hafta 6 milyar dolara yakın düşüşle 206 milyar dolara geriledi.

20 Şubat ile sona eren haftada net rezervin 7 milyar dolar düşüşle 89 milyar dolara gerilediğini hesapladı.

Bankacılar, altın fiyatlarında 20 Şubat haftasında meydana gelen artışın TCMB rezervlerine yukarı yönlü etkisinin 1 milyar dolar olduğunu hesapladı.

Rezerv hesaplamaları TCMB'nin öncü verilerinden yapılabiliyor. Resmi haftalık veri, perşembe günü saat 14.30'da açıklanıyor.