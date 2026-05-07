Merkez Bankası rezervlerinde düşüş sürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 30 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 350 milyon dolar azalışla 60 milyar 951 milyon dolardan 56 milyar 600 milyon dolar seviyesine geriledi.

Aynı haftada altın rezervleri de 1 milyar 218 milyon dolar azalışla 110 milyar 101 milyon dolarda 108 milyar 882 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 30 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre azalarak 171 milyar 52 milyon dolardan 165 milyar 483 milyon dolara geriledi.