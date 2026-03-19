Merkez Bankası rezervlerinde düşüş sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 13 Mart ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 7 milyar 28 milyon dolar azalışla 55 milyar 490 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 6 Mart’ta 62 milyar 770 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 570 milyon dolar düşüşle 134 milyar 710 milyon dolardan 134 milyar 140 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 13 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 860 milyon dolar azalışla 197 milyar 480 milyon dolardan 189 milyar 620 milyon dolara geriledi.