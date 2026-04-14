  Merkez Bankası rezervlerinde güçlü artış
Merkez Bankası rezervlerinde güçlü artış

Merkez Bankası toplam rezervlerinin, 10 Nisan ile sona eren haftada 9,1 milyar dolar arttığı hesaplandı. Böylelikle, TCMB rezervlerinin yaklaşık olarak 170,8 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Merkez Bankası rezervlerinde güçlü artış
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin, 10 Nisan ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 9,1 milyar dolar artış gösterdiği hesaplandı.

Matriks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 3 Nisan haftasında 161,65 milyar dolar olan rezervler, 10 Nisan haftasında yaklaşık 170,8 milyar dolara çıktı.

30 Ocak 2026 tarihinde rezervler 218,2 milyar dolar ile rekor seviyede açıklanmıştı.

TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.

