Merkez Bankası rezervlerinde hızlı düşüş

TCMB toplam rezervleri, 13 Mart ile sona eren haftada jeopolitik risklerin etkisiyle 189,6 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankanın rezervlerinde şubat ayı ortasından bu yana süregelen düşüş ivmesi hız kazandı.

Şubat ayında 80 milyar dolar sınırına yaklaşan swap hariç net rezervler, 13 Mart haftası itibarıyla 54,3 milyar dolara geriledi.

Bir önceki ay 218,2 milyar doları test eden brüt döviz rezervleri, son verilerle birlikte 189,6 milyar dolara inerek 190 milyar doların altını gördü.

