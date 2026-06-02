Merkez Bankası rezervlerinde sert gerileme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, toplam rezervler 22 Mayıs ile sona eren haftada 160,17 milyar dolara düştü. Bir önceki hafta brüt rezervler 168,6 milyar dolar seviyesindeydi.

Net rezervler de aynı dönemde 52,1 milyar dolardan 47 milyar dolara düştü.

Swap hariç net rezervler de 30 milyar doların altını gördü. 22 Mayıs haftasında swap hariç net rezervler 28,7 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler 37,2 milyar dolardı.