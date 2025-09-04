Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt döviz rezervleri üç hafta süren yükselişini sonlandırdı ve geçen hafta sınırlı da olsa düşüş gösterdi.

TCMB haftalık verilerine göre, 29 Ağustos ile sona eren haftada döviz rezervleri 59 milyon dolar azalarak 91 milyar 90 milyon dolardan 91 milyar 31 milyon dolara indi.

Altın rezervleri 85 milyar 237 milyon dolardan 87 milyar 326 milyon dolara çıktı.

Böylece toplam rezervler 176 milyar 327 milyon dolar olan seviyesinden, 178 milyar 357 milyon dolara gelerek yeni bir zirve yaptı.

Bir önceki hafta 71 milyar 756 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 1 milyar 873 milyon dolar artarak 73 milyar 629 milyon dolara geldi.