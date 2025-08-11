  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve
Takip Et

Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 8 Ağustos haftasında 5,4 milyar dolar artarak 174,3 milyar dolar seviyesine yükseldi ve böylelikle yeni tarihi zirvesine ulaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri, yapılan hesaplamalara göre 8 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya göre tarihi rekor kırdı.

TCMB analitik bilançosundan yapılan hesaplama göre, 1 Ağustos haftasında 169 milyar dolar düzeyinde olan Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 8 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya göre 5,4 milyar dolar artarak 174,3 milyar dolar ile tarihi zirvesine yükseldi.

Böylece rezervler en son 2025 yılı 14 Şubat haftasında gördüğü 173,2 milyar dolar zirvesinin üzerine gelerek, yeni rekor seviyesini gördü.

Rezervlere ilişkin nihai veriler 14 Ağustos Perşembe günü açıklanacak.

Sanayi üretimi 16 ayın en yükseğindeSanayi üretimi 16 ayın en yükseğindeEkonomi

 

 

Ekonomi
Yumurtada arz-talep krizi: Duble 30 kuruş zamlandı, piliç 20 kuruş ucuzladı
Yumurtada arz-talep krizi: Duble 30 kuruş zamlandı, piliç 20 kuruş ucuzladı
Bakan Tunç açıkladı: Süresiz nafakaya yeni düzenleme sinyali
Bakan Tunç açıkladı: Süresiz nafakaya yeni düzenleme sinyali
Ticaret Bakanlığı duyurdu: İki oda kokusunun satışı yasaklandı
Ticaret Bakanlığı duyurdu: İki oda kokusunun satışı yasaklandı
Hazine, tahvil ihalesinde 80,5 milyar TL borçlandı
Hazine, tahvil ihalesinde 80,5 milyar TL borçlandı
Antalya Ticaret Borsası Arnavutluk pazarında temaslarda bulundu
Antalya Ticaret Borsası Arnavutluk pazarında temaslarda bulundu
Toplu sözleşmede kritik viraj: Bakan Işıkhan'dan uzlaşı mesajı
Toplu sözleşmede kritik viraj: Bakan Işıkhan'dan uzlaşı mesajı