Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerinde artış bu hafta da devam etti. TCMB verilerine göre, net döviz rezervleri 79,22 milyar dolardan 79,61 milyar dolara yükseldi. Böylece net rezervlerde 0,39 milyar dolarlık artış kaydedildi.

Toplam rezervler ise, aynı dönemde 189,7 milyar dolardan 198,4 milyar dolara çıkarak 8,7 milyar dolarlık artış gösterdi.

Altın rezervleri 102,39 milyar dolardan 111,17 milyar dolara yükselirken, döviz rezervleri 87,33 milyar dolardan 87,27 milyar dolara sınırlı bir gerileme gösterdi.

Yabancı yatırımcı işlemlerinde ise tahvil piyasasına girişlerin sürdüğü, ancak hisse tarafında çıkışların devam ettiği görüldü.

Yurt dışı yerleşikler, geçen hafta devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) 151,1 milyon dolarlık net alış yaptı. Böylece, bir önceki haftadaki 307,8 milyon dolarlık girişe kıyasla daha sınırlı bir artış gerçekleşti.

Öte yandan, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 178 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Bir önceki haftada 109,7 milyon dolarlık satış yapan yabancı yatırımcıların, hisse tarafındaki çıkış eğilimini sürdürdüğü izlendi.