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Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

Merkez Bankası, rezervlerinin geçen hafta yaklaşık 2,8 milyar dolar artarak rekor seviyeye çıktığı hesaplandı. Net uluslararası rezervlerin ise, 51,9 milyar dolar ile Temmuz 2013’ten bu yana gördüğü en yüksek düzeye çıkması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 20 Eylül ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 2,8 milyar dolar artış gösterdiği hesaplandı.

Foreks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 13 Eylül haftasında 153,6 milyar dolar olan rezervler, 20 Eylül ile biten haftada yaklaşık 156,4 milyar dolara çıktı.

Böylece rezervler 19 Temmuz tarihinde gördüğü zirvesini aşarak, tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Rezervlerde geçen hafta da artış görülürken, öncesinde görülen 3 haftalık azalış toparlanmıştı.

Swap hariç net rezerv 29 milyar doların üzerinde

BV Portföy Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya'nın CNBC-e için yaptığı hesaplamalara göre de brüt rezervlerde rakam aynı olurken, net uluslararası rezervlerin ise 3,1 milyar dolar artarak 51,9 milyar dolar ile Temmuz 2013’ten bu yana gördüğü en yüksek düzeye çıkması bekleniyor.

13 Eylül haftasında Merkez'in net uluslararası rezervleri ise 48,78 milyar dolar düzeyinde olurken, bir önceki hafta 26,5 milyar dolar düzeyinde bulunan swap hariç net rezervler ise 2,6 milyar dolar artarak 29,1 milyar dolara yükselmiş olacak.

TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.

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