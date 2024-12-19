Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri geride kalan haftada 4 milyar 92 milyon dolar artış gösterdi ve yeni zirvesini gördü.

TCMB haftalık verilerine göre, 13 Aralık itibarıyla toplam rezervler 159 milyar 390 milyon dolardan, 163 milyar 482 milyon dolara yükseldi.

Brüt rezervler 95 milyar 11 milyon dolardan 98 milyar 175 milyon dolara çıkarken, altın rezervleri 64 milyar 379 milyon dolardan 65 milyar 307 milyon dolar geldi.

Bir önceki hafta 65 milyar 74 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 412 milyon dolar artarak 65 milyar 486 milyon dolara çıktı.

Resmi Rezerv Varlıkları Kasım'da azaldı

Resmi Rezerv Varlıkları, Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 1,3 azalarak 157,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 0,5 artarak 85,4 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 3,6 azalarak 64,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 4,2 azalarak yaklaşık 42,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu tutarın yaklaşık 35,0 milyar ABD doları anapara, 7,8 milyar ABD doları faizden oluşmaktadır. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz yükümlülükleri yaklaşık 18,5 milyar ABD dolarıdır.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 0,9 azalarak 49,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir."