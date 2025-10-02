Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık verileri, rezervlerde artış yaşandığını gösterdi.

Brüt rezervler bir önceki haftaki 178,85 milyar dolar seviyesinden 182,95 milyar dolara yükseldi. Döviz rezervleri 85,10 milyar dolardan 86,70 milyar dolara çıkarken, altın rezervleri 93,75 milyar dolardan 96,25 milyar dolara ulaştı.

Net döviz rezervleri 70,40 milyar dolar seviyesinden 72,72 milyar dolara yükseldi.

Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında net 158,8 milyon dolar alış gerçekleştirdi. Bir önceki hafta bu rakam 407,6 milyon dolar olarak kaydedilmişti. Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasasında yurt dışı yerleşikler 415,7 milyon dolar alış yaptı. Önceki hafta DİBS piyasasında 178,0 milyon dolar alış gerçekleşmişti.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 241,02 milyon dolar artarak 203,95 milyar dolar oldu.