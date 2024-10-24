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Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve

Merkez Bankası rezervleri, 1 milyar 979 milyon dolar artışla yeni zirve seviyesine çıktı.

Haber Merkezi
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Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri 1 milyar 979 milyon dolar artışla yeni zirve seviyesine çıktı. TCMB haftalık verilerine göre, 18 Ekim itibarıyla toplam rezervler 157 milyar 386 milyon dolardan, 159 milyar 365 milyon dolara yükseldi. Rezervler böylece tarihi zirvesini görmüş oldu.

Brüt rezervler 93 milyar 643 milyon dolardan 93 milyar 791 milyon dolara yükselirken, altın rezervleri 63 milyar 743 milyon dolardan 65 milyar 574 milyon dolara gelerek, yeni zirve seviyesine ulaştı.

Bir önceki hafta 58 milyar 313 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 345 milyon dolar artarak 60 milyar 658 milyon dolara çıktı.

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