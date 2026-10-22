Merkez Bankası rezervlerinde yeniden düşüş

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 16 Ekim 2026 haftasına ilişkin rezerv verilerini açıkladı.

Verilere göre, resmi rezerv varlıkları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,4 azalarak 169,1 milyar dolar seviyesine indi.

Böylece Merkez Bankası rezervlerinde önceki hafta kaydedilen artışın ardından yeniden düşüş yaşandı.

Döviz ve altın rezervlerinin dağılımı

TCMB verilerine göre, 16 Ekim haftasında döviz cinsinden rezerv varlıkları 62,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Altın cinsinden rezerv varlıklarının değeri ise 106,9 milyar dolar oldu.