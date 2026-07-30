Merkez Bankası temmuzda enflasyonda geçici yükseliş bekliyor

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Temmuz tarihli Para Politikası Kurulu toplantısının özetini yayımladı.

Özette, temmuz ayında enflasyonun ana eğiliminde geçici bir yükseliş beklendiği belirtilirken, bu görünümde özellikle sağlık, gıda ve enerji fiyatlarının etkili olacağı ifade edildi.

TCMB, SGK Sağlık Uygulamaları Tebliği kapsamında muayene katılım payında yapılan düzenlemenin aylık tüketici enflasyonunu 0,22 puan artıracağı tahmininde bulundu.

Merkez Bankası, kira enflasyonunun kontrat yenilemelerindeki mevsimsel artış nedeniyle aylık bazda yükselebileceğini, buna karşın yıllık bazda yavaşlamasını sürdüreceğini öngördü.

İşlenmemiş gıda grubunda sebze fiyatlarının yükseldiği belirtilirken, işlenmiş gıda fiyatlarındaki artışın yavaşlamasının beklendiği ifade edildi. Enerji grubunda ise akaryakıt ve elektrik fiyatlarının öncülüğünde artış beklenirken, ham petrol fiyatlarındaki yükseliş ile eşel mobil sisteminden kademeli çıkış stratejisinin enflasyon görünümünü olumsuz etkilediği vurgulandı.

İç talepte zayıflama sürüyor

TCMB, son verilerin iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret ettiğini bildirdi.

Perakende satışlarındaki artışa karşın kartla yapılan harcamaların ikinci çeyrekte gerilediği, otomobil satışlarında da önceki çeyrekte başlayan düşüşün sürdüğü belirtildi.

Sanayi üretimi mayısta aylık bazda gerilerken, inşaat üretiminde de çeyreklik ve yıllık düşüş kaydedildi.

Rezervler 160 milyar dolara yükseldi

TCMB brüt uluslararası rezervlerinin 17 Temmuz itibarıyla 160,5 milyar dolara yükseldiği belirtilen özette, aynı dönemde devlet iç borçlanma senetleri ve hisse senedi piyasasına toplam 3,8 milyar dolarlık net portföy girişi gerçekleştiği ifade edildi.

Sıkı duruş mesajı korundu

PPK, politika faizini yüzde 37, gecelik borç verme faizini yüzde 40 ve gecelik borçlanma faizini yüzde 35,5 seviyesinde sabit tuttuğunu hatırlatırken, faiz kararlarının enflasyon görünümü doğrultusunda toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınacağını yineledi.

Kurul, sıkı para politikası duruşunun dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğini ve para politikasının orta vadede enflasyonu yüzde 5 hedefine ulaştıracak şekilde sürdürüleceğini vurguladı.