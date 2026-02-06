Merkez Bankası toplantısında hem kadro hem de anket sürprizi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 12 Şubat'ta 2026 yılının ilk Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı’nı düzenleyeceğini duyurdu.

Enflasyon Raporu toplantılarına, finans ve ekonomi dünyasıyla ekonomi medyası son yıllarda yoğun katılım gösteriyor. Bu toplantı yeni yılın ilk toplantısı olmasının yanında farklı yeniliklere de sahne olacak gibi görünüyor.

Yeni Başkan yardımcılarının da katılması bekleniyor

Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına geçtiğimiz günlerde Para Politikası Kurulu Üyesi Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı atama kararı Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. Özkul ve Kara’nın, daha önceki toplantılarda Başkan Fatih Karahan’la birlikte soruları yanıtlayan Hatice Karahan ve Cevdet Akçay’ın ile birlikte toplantıda yer alması bekleniyor.

Anket çalışması sürprizi

Banka, toplantıya kayıt yaptıran katılımcılara, ilk kez enflasyon beklentilerine ilişkin tahminlerini paylaşacakları bir anket sundu.

İletişim çalışmaları çerçevesinde sunulan ankete katılım, toplantı için zorunlu olmasa da TCMB’nin Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Kayıt Sistemi üzerinden yürütülen uygulamada katılımcılara, dört soru yöneltiliyor.

Ankette sorulan sorular şu şekilde oldu:

1. 2026 yıl sonu için TCMB’nin enflasyon tahmini sizce yüzde kaç olacaktır?

2. 2026 yıl sonu için TCMB’nin ara hedefi sizce yüzde kaç olacaktır?

3. 2026 yıl sonu için sizin enflasyon beklentiniz nedir?

4. 2027 yıl sonu için sizin enflasyon beklentiniz nedir?

Uygulama sürecek

Anket çalışmasının yalnızca bu toplantıda yapılmayacağı, yıl boyunca gerçekleştirilecek dört Enflasyon Raporu toplantısında da katılımcıların yanıtlarının toplanmaya devam edileceği belirtildi. Katılımcılar, son başvuru tarihine kadar anket yanıtlarını güncelleyebilecek.

Enflasyon raporu sunumu yakından takip ediliyor

Enflasyon Raporu toplantıları, her yıl dört kez Merkez Bankası Başkanı tarafından, TCMB’nin enflasyon tahminleri ve para politikası çerçevesine ilişkin bir yol haritası sunuyor. Güncellemeler olduğunda da mercek altına alınıyor.

Ekonomi, finans ve medya toplantıları yakından izlerken, Başkan’ın iletişimi açısından da önemli görülüyor.

Merkez Bankası’nın, Piyasa Katılımcıları ve Sektörel Enflasyon Beklentileri başlığı altında piyasa katılımcılarının yanında reel sektör ve hanehalkının enflasyon beklentilerini de açıkladığı anketleri bulunuyor.