Merkez Bankası, yılın 3'üncü Enflasyon Raporunu 13 Ağustos'ta açıklayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü Enflasyon Raporunu 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da açıklayacak.
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TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-III"ün tanıtımı amacıyla 13 Ağustos Perşembe saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.