Merkez Bankası, yılsonu enflasyon tahminini yüzde 58'e çıkardı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı.

TCMB Başkanı Erkan, 2023 TÜFE tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e yükselttiklerini açıkladı. Erkan, 2024 enflasyon tahiminini yüzde 33 olarak açıkladı.

Erkan'ın konuşmasından satır başları:

Temel amacımız fiyat istikrarıdır. Enflasyonu düşürmek için parasal sıkılaştırma dönemine başladık, gerektiği zaman, gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendireceğiz.

Fiyat istikrarı doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

Seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldık ve almaya devam edeceğiz.

Enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecektir.

Faiz artırım kararlarımız miktarsal ve seçici kredi kararlarımızın birikimli olumlu etkilerinin bir kısmını 2023 sonunda, özellikle enflasyonun ana eğiliminde 2024 yılının ikinci çeyreğinde hissetmeye başlayacağız.

İç talep ve üretime ilişkin görünüm toplam talep koşullarının enflasyonist bir düzeyde seyrettiğine işaret etmektedir.

Seçici kredi sıkılaştırması kararlarımızın iç talebi dengeleyeceğini öngörüyoruz.

Yılın ikinci yarısında parasal sıkılaştırmanın etkileri, hizmet kanalıyla cari işlemler hesabında belirgin bir iyileşmeyi öngörmekteyiz.

Parasal sıkılaştırma süreci döviz kuru istikrarını da destekleyecektir.

Sıkılaştırma sonrası mevduat faizleri 12 puan gerileyerek yüzde 30'a indi. Mevduat faizinin dolarizasyonu artırmayacak bir seviyede bulunmasını önemsiyoruz.

Zorunlu karşılık uygulamasıyla piyasadan 450-500 milyar TL likidite çekilecek.

Rezervler 14 Temmuz itibarıyla yaklaşık 15 milyar dolar artarak 113 milyar doların üzerine yükseldi.

2023 yılı ortalama petrol fiyatları tahmini 79,4 dolar (Önceki 78,1 dolar)

2023 yıl sonu gıda fiyatları tahmini %61,5 (Önceki %27,9)

Enflasyonun 2023 yıl sonunda yüzde 58 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Merkez Bankası, 2023 eflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e çıkardı.

Enflasyonun 2024 yıl sonunda yüzde 33 olarak gerçekleşeceğini tahmin diyoruz.

Enflasyonun 2025 yıl sonunda yüzde 15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Enflasyon tahminlerimiz politika tepkilerimizi ve bunların birikimli etkilerini de içermektedir, para politikası tepkimizi enflasyonun ana eğilimini düşürmeye odaklı olarak veriyoruz.

Parasal sıkılaştırma sürecine bütünsel bakılmalı, faiz artırımlarının yeterli ve yetersiz gibi nitelendirilmesi bu bütünsel yaklaşımı inceledikten sonra yapılabilir.

Merkez Bankası başkanı olarak benden hiçbir zaman siyasi bir açıklama almayacaksınız.

Geçiş sürecinde dış finansmanın iyileşmesinin devamını bekliyoruz.



Yüzde 5 enflasyon hedefini değiştirmeyeceğiz.



Daha yüksek banknot üzerinde çalışmıyoruz.