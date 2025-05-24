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Merkez Bankası zorunlu karşılık oranını artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt dışından sağlanan kısa vadeli Türk lirası borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdı.

Haber Merkezi
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Merkez Bankası zorunlu karşılık oranını artırdı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan makro ihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusuna göre, makro finansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla yurt dışından temin edilen Türk lirası cinsi kısa vadeli borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişiklikler yapıldı.

Buna göre, Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için 1 yıla kadar vadede yüzde 12 olan zorunlu karşılık oranı, vadeye göre farklılaştırılarak 1 aya kadar vadede yüzde 18’e, 3 aya kadar vadede yüzde 14’e yükseltildi.

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