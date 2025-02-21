Merkez Bankası'dan iki TL depo alım ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 24 Şubat vadeli 690 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 616 milyar 4 milyon lira olarak kayıtlara geçti. İhalede minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

Bankanın 21 Mart vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 18 milyar 510 milyon lira oldu. İhalede minimum faiz oranı yüzde 45,90, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,97 olarak gerçekleşti.