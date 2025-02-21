  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası'dan iki TL depo alım ihalesi
Takip Et

Merkez Bankası'dan iki TL depo alım ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Şubat vadeli 690 milyar lira ve 21 Mart vadeli 20 milyar lira tutarında iki TL depo alım ihalesi açtı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Merkez Bankası'dan iki TL depo alım ihalesi
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 24 Şubat vadeli 690 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 616 milyar 4 milyon lira olarak kayıtlara geçti. İhalede minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

Bankanın 21 Mart vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 18 milyar 510 milyon lira oldu. İhalede minimum faiz oranı yüzde 45,90, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,97 olarak gerçekleşti.

ABD'de imalat sanayi PMI beklentilerin üzerindeABD'de imalat sanayi PMI beklentilerin üzerindeKüresel Ekonomi

 

New York borsası güne karışık seyirle başladıNew York borsası güne karışık seyirle başladıBorsa Haberleri

 

Ekonomi
Asgari ücretle kaç adet ramazan pidesi alınabiliyor?
Asgari ücretle kaç adet ramazan pidesi alınabiliyor?
İş insanı Murat Ülker soyadının neden değiştirildiğini açıkladı
İş insanı Murat Ülker soyadının neden değiştirildiğini açıkladı
Marmarabirlik’ten ‘Ürünlerde zararlı madde çıktı' iddiasına yalanlama
Marmarabirlik’ten ‘Ürünlerde zararlı madde çıktı' iddiasına yalanlama
Ankara Halk Ekmek, Ramazan pidesini 13 liradan satacak
Ankara Halk Ekmek, Ramazan pidesinin fiyatını duyurdu!
Türkiye'nin tarımsal alet ve makine varlığı geçen yıl 13,1 milyon arttı
Türkiye'nin tarımsal alet ve makine varlığı geçen yıl 13,1 milyon arttı
Enflasyon, Cem Yılmaz'ı nasıl zengin etti? İzleyici kitlesinin alım gücü 30 yılda eridi!
Enflasyon, Cem Yılmaz'ı nasıl zengin etti? İzleyici kitlesinin alım gücü 30 yılda eridi!