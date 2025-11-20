Merkez Bankası’na JPMorgan’dan yeni danışman!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) geçtiğimiz hafta göreve gelen yeni danışmanının JPMorgan’dan gelmesi dikkat çekti.

TCMB’nin yeni danışmanı olarak göreve gelen Murat Taşçı, göreve başladığını LinkedIn profilinde paylaştı. Profildeki tek gönderi bu olurken, görev başlangıcını tebrik edenlerin içinde TCMB Başkanı Fatih Karahan önde yer aldı.

17 yıl Fed'de çalıştı

Murat Taşçı, 2000 yılında Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra ABD’ye giderken, Teksas Üniversitesi’nde de yüksek lisans ve doktorasını yine ekonomi üzerine tamamladı.

2006 yılında araştırma bölümünde ekonomist olarak başladığı Cleveland Fed’den yaklaşık 17 yıl sonra JPMorgan’a geçen Taşçı, yaklaşık 3 yıl sonra TCMB’ye danışman olarak Türkiye’ye döndü.

Fed’de çalıştığı 17 boyunca birçok çalışma yapan Taşçı, 2022 yılında son çalışmalarını da “Büyük İstifa Dalgası ve Maaş Koruma Programı” ile “Asgari Ücretteki Artışların İş Açıklarına Etkisi” üzerine yaptı.

Timothy Ash'den ilginç tebrik

Ünlü stratejist Timothy Ash, Taşçı'nın yeni görevini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik ederken, başka bir göreve daha işaret etti:

"Eski JPM ekonomisti Murat Taşçı'nın TCMB'ye danışman olarak katılması harika. Çok etkileyici. Acaba yeni bir Para Politikası Kurulu üyesi olarak mı düşünülüyor?"