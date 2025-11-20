  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası’na JPMorgan’dan yeni danışman!
Takip Et

Merkez Bankası’na JPMorgan’dan yeni danışman!

JPMorgan’ın Kıdemli Ekonomisti Murat Taşçı’nın Merkez Bankası’na danışman olması dikkat çekti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Merkez Bankası’na JPMorgan’dan yeni danışman!
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) geçtiğimiz hafta göreve gelen yeni danışmanının JPMorgan’dan gelmesi dikkat çekti.

TCMB’nin yeni danışmanı olarak göreve gelen Murat Taşçı, göreve başladığını LinkedIn profilinde paylaştı. Profildeki tek gönderi bu olurken, görev başlangıcını tebrik edenlerin içinde TCMB Başkanı Fatih Karahan önde yer aldı.

Merkez Bankası’na JPMorgan’dan yeni danışman! - Resim : 1

17 yıl Fed'de çalıştı

Murat Taşçı, 2000 yılında Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra ABD’ye giderken, Teksas Üniversitesi’nde de yüksek lisans ve doktorasını yine ekonomi üzerine tamamladı.

2006 yılında araştırma bölümünde ekonomist olarak başladığı Cleveland Fed’den yaklaşık 17 yıl sonra JPMorgan’a geçen Taşçı, yaklaşık 3 yıl sonra TCMB’ye danışman olarak Türkiye’ye döndü.

Merkez Bankası’na JPMorgan’dan yeni danışman! - Resim : 2

Fed’de çalıştığı 17 boyunca birçok çalışma yapan Taşçı, 2022 yılında son çalışmalarını da “Büyük İstifa Dalgası ve Maaş Koruma Programı” ile “Asgari Ücretteki Artışların İş Açıklarına Etkisi” üzerine yaptı.

Timothy Ash'den ilginç tebrik

Ünlü stratejist Timothy Ash, Taşçı'nın yeni görevini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik ederken, başka bir göreve daha işaret etti: 

"Eski JPM ekonomisti Murat Taşçı'nın TCMB'ye danışman olarak katılması harika. Çok etkileyici. Acaba yeni bir Para Politikası Kurulu üyesi olarak mı düşünülüyor?"

   

Ekonomi
Bakan Kacır'dan Alman otomotiv şirketlerine Türkiye'ye yatırım çağrısı
Bakan Kacır'dan Alman otomotiv şirketlerine Türkiye'ye yatırım çağrısı
ABD'de ikinci el konut satışları ekimde arttı
ABD'de ikinci el konut satışları ekimde arttı
Cleveland Fed Başkanı'ndan enflasyon uyarısı: Faiz indirimi hedefin üzerinde enflasyon süresini uzatabilir
Cleveland Fed Başkanı'ndan enflasyon uyarısı
Rusya: Avrupa, Rus gazını bırakarak 1,4 trilyon dolar kaybetti
Rusya: Avrupa, Rus gazını bırakarak 1,4 trilyon dolar kaybetti
Merkezi yönetim brüt borç stoku 13 trilyon 172 milyar lira oldu
Merkezi yönetim brüt borç stoku 13 trilyon 172 milyar lira oldu
Hazine alacakları ekim sonu itibarıyla 33,8 milyar lira oldu
Hazine alacakları ekim sonu itibarıyla 33,8 milyar lira oldu