Merkez Bankası’nda Fatih Karahan dönemi... Morgan Stanley'den ilk değerlendirme

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, dün akşam saatlerinde görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Görevinden affını istediğini belirten Erkan, "Kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında Hafize Gaye Erkan'ın görevden alındığı belirtildi. Erkan'ın yerine başkan yardımcısı olarak görev yapan Fatih Karahan atandı.

Merkez Bankası'ndaki görev değişimine ilişkin art arda açıklamalar ve değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. JP Morgan'ın ardından ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley de değerlendirmelerini paylaştı.

Hafize Gaye Erkan'ın TCMB başkanlığı görevinden yalnızca dokuz ay sonra kişisel nedenlerini gerekçe göstererek istifa etmesini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni TCMB Başkanı olarak Fatih Karahan'ı atamasını değerlendiren Morgan Stanley, "TCMB'nin Başkan Karahan yönetiminde enflasyonla mücadeleye öncelik veren geleneksel para politikası çerçevesine devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Morgan Stanley, Fatih Karahan'ın Cevdet Akçay ve Hatice Karahan ile birlikte Temmuz ayında TCMB'ye başkan yardımcısı ve PPK üyesi olarak atandığını ve atanmalarının ardından Ağustos ayında hızlanan TCMB'nin son sıkılaştırma adımlarında kilit rol oynadığını savundu.

Morgan Stanley'den 8 Şubat vurgusu

TCMB'de yaşanan bu görev değişimini, "Bizim görüşümüz: 2019 ve 2021'deki geçmiş başkan değişikliklerinin aksine, bu durum politika yönünde bir değişikliğe ya da daha düşük faiz oranlarına yönelik siyasi bir tercihe işaret etmiyor. TCMB'nin dezenflasyona öncelik veren geleneksel para politikası çerçevesine devam etmesini bekliyoruz" şeklinde değerlendiren, Morgan Stanley "TCMB'nin önümüzdeki Perşembe günü (8 Şubat) düzenleyeceği Enflasyon Raporu basın toplantısında politika mesajlarını dinleme şansımız olacak" dedi.