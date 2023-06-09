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Merkez Bankası'nda Hafize Gaye Erkan dönemi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlık görevine Hafize Gaye Erkan getirildi.

Haber Merkezi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlık görevine Hafize Gaye Erkan getirildi. Merkez Bankası'nda ilk kadın başkan olan Erkan'ın ismi yeni kabine sonrası TCMB Başkanlığı için öne çıkıyordu.

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığına getirildi.

Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hafize Gaye Erkan kimdir?

Yeni TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmasının ardından eğitimine ABD'de devam etti. Princeton'da iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olma başarısını gösterdi. Daha sonra Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını daha tamamladı. 2005 yılında Goldman Sachs'ta görev aldı. Burada yaklaşık 9 yıl çalıştı ve ardından o dönem yaşadığı problemler yüzünden devlet idaresine geçmiş bir banka olan First Republic Bank'ta yönetici olarak çalışmaya başladı.

 

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