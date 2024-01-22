Merkez Bankası’ndan beklenti faizde 250 baz puan artırım

Yılın ilk Merkez Bankası PPK bu hafta açıklanıyor. PPK’dan politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45’e çıkarılması beklenirken önceki PPK metinlerinde verilen mesajlara dayanarak ‘şimdilik’ son faiz artışı olabileceği yorumları yapıldı.

Merkez Bankası yılın ilk Para Politikası Kurulu kararını 25 Ocak Perşembe günü açıklayacak. Göreve geldiğinden bu yana yüzde 8,5 olan politika faizini hazirandan bu yana 7 toplantıda yüzde 42,5 seviyesine çıkaran Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun bu haftaki toplantısında da 250 baz puan daha faiz artışı yapması bekleniyor. Yüzde 45’e çıkması tahmin edilen politika faizinin ise bir süre bu seviyede kalması da öngörülüyor. Hazirandan bu yana 3400 baz puanlık faiz artışı yapıldı. Foreks’in anketine katılan 23 ekonomistin tamamı bu haftaki toplantıdan faiz artışı bekliyor. Anket sonuçlarına göre en yüksek tahmin yüzde 45,00 olurken, en düşük tahmin yüzde 44,00 gerçekleşti. 23 ekonomistin 21'i 250 baz puan, 2'si ise 150 baz puan faiz artırımı öngörüsünde bulundu.



Yılsonu beklentisi yüzde 38,75

Ankette, 2024 yılsonuna ilişkin görüş veren 16 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 38,75 oldu. Yılsonu faiz tahminlerinde maksimum beklenti yüzde 45,00, minimum beklenti ise yüzde 30,00 oldu. Aralık 2023’teki Foreks anketinde medyan tahmin yüzde 40,00 seviyesinde oluşmuş, tahmin aralığı ise yüzde 50,00 ila yüzde 25,50 bandında gerçekleşmişti.



Foreks’in anketine göre ekonomistler ilk faiz indirimini 2024’ün son çeyreğinde yani ekim ayında bekliyor. İlk faiz indiriminin ne zaman olacağına yanıt veren 14 ekonomistten 6'sı ekim, 2'si temmuz, 2'si ağustos, 1'i eylül, 1'i kasım, 1'i aralık ayı, 1'i ise 3.çeyrek sonu/4.çeyrek başı tahmininde bulundu. Foreks’e beklentileri yorumlayan Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Orkun Gödek, Merkez Bankası’nın son 2 aydır yaptığı PPK yönlendirmelerinin ardından ocak toplantısında “şu an için” son bir faiz artırımı adımı gelmesini ve bu adımın büyüklüğünün de +250 baz puan olmasını beklediklerini vurguladı ve "Çalıştığımız modellerimizdeki yıl sonu beklentimiz de politika faizi için yüzde 45 seviyesinde bulunuyor" dedi. AA Finans’ın anketine katılan ekonomistler de, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor. Beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 38,75 oldu. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarıldı.

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’dan açıklama

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan geçen hafta basında çıkan iddialara ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erkan “Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım” ifadelerini kullandı. Erkan, X hesabından yaptığı paylaşımda ailesini ve kendisini hedef alan haberlerin asılsız ve kabul edilemez nitelikte olduğu belirtti. Erkan konuya dair “Son günlerde şahsım ve ailemi hedef almak suretiyle, Bankamıza yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler dolaşıma sokulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’nde ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirdiğimiz ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiğim bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığımı ve üzüntümü kamuoyu ile özellikle paylaşmak isterim. Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım. Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadesini kullandı. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığınca, basında yer alan, "Mehmet Şimşek- Gaye Erkan Krizi" üst başlığı ile "Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor" iddialarının, son derece akıl dışı, mesnetsiz ve masa başı uydurmalar olduğu bildirildi. Bakanlıktan, yapılan açıklamada “Oda TV'de yer alan, 'Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi' üst başlığı ile 'Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor' iddiaları son derece akıl dışı, mesnetsiz ve masa başı uydurmadır. Kurumları bu tarz ithamlar ile töhmet altında bırakan dedikoduları şiddetle kınıyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

2024 yılı geçiş yılı olacak

Enflasyonun ocak ayı başlangıcında yönetilenyönlendirilen fiyatlar, asgari ücret ve ekonominin diğer sınıfl arında takip eden fiyat artışlarının ardından kısa vadede yükselmesini beklenen bir durum olarak niteleyen Gödek, "Biz de mayıs ayında yüzde 70 üzerinde bir senaryonun hayata geçebileceğini değerlendiriyoruz. Burada baz etkisi de etkili olacak. Ancak, yılın ikinci yarısında ivmede kayıp ve yüzde 40-45 aralığını daha olası görüyoruz" diye konuştu. Orkun Gödek, "TCMB’nin hedefinden şu aşamada piyasa paydaşlarımızın çoğunluğu gibi yukarı yönlü uzaktayız" dedi ve ilerleyen süreçte 'ek faiz artırımı ihtiyacı doğabilir mi?' sorusuna kesin bir şekilde 'hayır' demenin şu aşamada kolay olmadığını vurguladı. Yeni ekonomi yönetiminin önceliğinin mayıstan bu yana, enfl asyon beklentilerini çıpalamak olduğunu hatırlatan Gödek, "Bu nedenle 2024 önemli bir geçiş dönemi olacak. Son 6 ayda atılan para ve maliye politikalarının gecikmeli etkilerini iç talepte yılın ilk yarısında görmeyi bekliyoruz. Henüz keskin bir momentum kaybı yok; ancak sınırlı düzeyde sinyaller söz konusu” dedi.