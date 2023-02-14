Merkez Bankasından depremden etkilenen iller için yeni düzenleme

Merkez Bankası (TCMB) deprem bölgesinde ödemeleri ötelenen ve yeni verilecek kredilerin bankalara ve finansman şirketlerine oluşturabileceği yükümlülükleri altı ay süreyle kaldırdı.

TCMB dün bankalara gönderdiği ve Reuters tarafından da görülen yazı ile deprem bölgesinde yerleşik kişilerin vadesi gelmiş veya altı ay içinde gelecek kredilerinin vadesinin ötelenmesi halinde bazı muafiyetler tanımıştı.

Bu muafiyetlere göre, ödemesi ötelenen kredilerin "bankalar için kredi türüne ve kredi büyüme oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamalarından hariç tutulmasına, harcama mukabili belge uygulamasına konu olmamasına ve zorunlu karşılık tesisinden hariç tutulmasına" karar verildi. Finansman şirketleri için de ilgili ötelenen krediler, zorunlu karşılık tesisinden hariç tutuldu.

Kapsam genişledi

TCMB bugün bankalara gönderdiği bir yazı ile bu muafiyetleri yeni kullandırılacak kredileri de kapsayacak şekilde genişletti.

Güncel belgeye göre, bankalarca ve finansman şirketlerince 6 Şubat'tan 8 Ağustos 2023'e kadar, temdit veya refinansmana konu olanlar dahil yeni krediler "menkul kıymet ve zorunlu karşılık tesisi uygulamasından muaf" tutulacak. Yeni kredilerde halihazırda harcama mukabili uygulamasına tabi olan ihracat ve yatırım kredilerinde belge uygulamasının devam edecek.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) geçen hafta ilgili kredi ödemelerin ötelenmesine ilişkin prensip kararı almıştı.