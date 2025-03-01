Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı

TCMB, internet sitesinde yaptığı açıklamada, yabancı para kredilerdeki gelişmeleri dikkate alarak sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Açıklamada, yabancı para krediler için aylık yüzde 1 olan büyüme sınırı yüzde 0,5’e düşürülürken istisna tutulan yabancı para kredilerin kapsamının da daraltıldığı belirtildi.

TCMB, en son ocak ayının başında yaptığı değişiklik ile yabancı para krediler için büyüme sınırını yüzde 1’e düşürmüştü. Ancak bu değişikliği takip eden iki ayda yabancı para kredi büyümesi istisna tutulan kredilerin etkisiyle büyüme sınırının üzerinde gerçekleşmişti.

Döviz kredileri zirve seviyelere yaklaştı

Son dönemde döviz kredilerine yönelik artan ilgi hacimlerin de rekor seviyelere yakınsamasına yol açmıştı. BDDK verilerine göre 21 Şubat haftası itibariyle döviz kredileri 174,8 milyar dolarla 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

2019'da döviz kredileri 179,8 milyar dolarla zirveyi görmüştü.

21 Şubat haftası itibariyle döviz kredilerinin toplam kredilerdeki payı yüzde 40'a yaklaşmıştı.