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Merkez Bankası'ndan iki TL depo alım ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar liralık ve 630 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi yaptı.

Haber Merkezi
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Merkez Bankası'ndan iki TL depo alım ihalesi
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TCMB'nin 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 15 milyar 260 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 630 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 514 milyar 368 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

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