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Merkez Bankası'ndan iki TL depo alım ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 1 trilyon 80 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi açtı.

Haber Merkezi
AA
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Merkez Bankası'ndan iki TL depo alım ihalesi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 27 Ocak vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 59 milyar 725 milyon lira ve gerçekleşme tutarı 20 milyar lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı 46,74, maksimum faiz oranı yüzde 47,34 ve ortalama faiz oranı yüzde 47,12 olarak ilan edildi.

Bankanın 21 Ocak vadeli 1 trilyon 80 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 1 trilyon 78 milyar 518 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 47,44, maksimum ve ortalama faiz oranı ise yüzde 47,5 olarak gerçekleşti.

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