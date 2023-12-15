Merkez Bankası'ndan KKM ve mevduat analizi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) çalışanlarının görüşlerini paylaştığı 'Merkezin Güncesi' isimli blogda bugün iki yazı yayımlandı.

TL mevduatı teşvik etmeye yönelik 20 Ağustos tarihindeki düzenlemenin etkisini analiz eden yazıda sürecin, kur korumalı hesapların TL mevduata dönüştürülmesini teşvik ederek "makro finansal istikrarı, parasal aktarım mekanizmasını ve haziran ayında başlanan parasal sıkılaşma sürecini desteklediği" bulgusuna yer verildi.

Diğer analizde ise "yatırımcının mevduat tercihlerinde KKM ve TL mevduatların göreli getirileri belirleyici" olduğu bulgusuna yer verildi. Analize göre, "TL mevduatın göreli getirisinin artması KKM yenileme oranlarının gerilemesinde etkili oluyor ve vade bitiminde KKM bakiyelerinde azalma gözlemleniyor."

KKM bakiyelerinde azalma

Halil İbrahim Aydın ve Halil İbrahim Korkmaz imzalı "Kur korumalı ve geleneksel mevduatlara yatırımcı perspektifinden bir bakış" başlıklı yazıda Türk Lirası mevduatı teşvik edici yönde atılan adımların TL mevduatın kur korumalı mevduata (KKM) karşı göreli getirisiyle yakından ilişkili olduğu belirtildi.

Yazıya göre, KKM yatırımcılara geleneksel TL mevduatın yanında Türk Lirası'nda gerçekleşen değer kayıplarını telafi eden bir opsiyon sağlıyor.

Yatırımcının mevduat tercihlerinde KKM ve TL mevduatların göreli getirilerinin belirleyici olduğunu vurgulayan ekonomistler TCMB tarafından atılan politika adımlarıyla TL mevduatın göreli getirisinin artmasının KKM yenileme oranlarının gerilemesinde etkili olduğunu ve vade bitiminde KKM bakiyelerinde azalma gözlemlendiğini söyledi.

Mevduat faizlerine etkisi incelendi

Halil İbrahim Aydın ve Tuba Pelin Sümer imzalı "Türk Lirası mevduatı teşvik etmeye yönelik düzenlemelerin etkisi" başlıklı diğer blog yazısında ise 20 Ağustos tarihinde açıklanan düzenlemelerin mevduat faizlerine etkisi incelendi.

Analiz sonuçları, 20 Ağustos tarihindeki düzenlemenin kur korumalı hesapların TL mevduata dönüştürülmesini teşvik ederek makro finansal istikrarı, parasal aktarım mekanizmasını ve haziran ayında başlanan parasal sıkılaşma sürecini desteklediğini gösterdi.

Analizde, kur korumalı hesapların azaltılmasına yönelik düzenlemelerin fiyatlamalara etkisi banka düzeyinde farklılaştığı, düzenlemeden çok etkilenen bankaların daha yüksek mevduat faizi ödemesinin bu bankaların müşterilerinin TL mevduata dönüşlerini desteklediği ifade edildi.