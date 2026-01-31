Merkez Bankası'ndan kredilerde ilave sıkılaşma adımları

ANKARA(EKONOMİ)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) makroihtiyati çerçeveye ilişkin yaptığı duyuruda, sıkı parasal duruşu desteklemek ve makrofinansal istikrarı güçlendirmek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliklere gidildiğini bildirdi.

Buna göre, yabancı para kredilerde sekiz haftalık dönemler için yüzde 1 olan büyüme sınırı yüzde 0,5’e düşürüldü.

Merkez Bankası, bankaların tüketicilere tahsis ettikleri kredili mevduat hesaplarının büyüme oranının 27 Mart 2026-31 Aralık 2026 tarihleri arasında yüzde 2’nin üzerinde artması halinde, artan tutar kadar TL cinsinden zorunlu karşılık tesis edecek.

Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslara göre, bir sonraki döneme ilişkin büyüme oranı hesaplamasında dikkate alınmak koşuluyla, aşan limit tutarının Merkez Bankasınca belirlenen kısmı için zorunlu karşılık tesis edilmeyecek.

Madde kapsamında yer alan büyüme oranları usul ve esasları Merkez Bankasınca belirlenen hesaplama yöntemine göre sekiz haftada bir cuma günleri itibarıyla hesaplanacak.

Tesis, hesaplama tarihini takip eden iki hafta sonraki cuma günü başlayacak, tesis başlangıcını takip eden elli ikinci haftanın perşembe günü sona erecek.

Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslara göre bankaların limit büyüklükleri veya buna bağlı bir gösterge çerçevesinde belirlenen seviyenin altında olan bankalara bu madde hükümleri uygulanmayacak.

Bu madde kapsamında tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına usul ve esasları Merkez Bankasınca belirlenen indirim uygulanabilecek.