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Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat'la ilgili yeni karar

Döviz yükümlüsü firmaların döviz ve TL hesaplarına sağlanan kur korumalı destek, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle kaldırıldı.

Haber Merkezi
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Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat'la ilgili yeni karar
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2025 yılı para politikası metninde Kur Korumalı Mevduatın (KKM) sonlandırılacağını açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) KKM ile ilgili yeni bir düzenleme yaptı.

TCMB, döviz yükümlülüğü bulunan tüzel kişilerin döviz veya Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak destekle ilgili düzenlemenin yürürlükten kaldırıldığını duyurdu.

Resmi Gazete'de yer alan karar şu şekilde;

MADDE 1- 30/3/2023 tarihli ve 32148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Destek Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

 

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