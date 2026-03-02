Merkez Bankası’ndan savaş kalkanı: Doç. Dr. Filiz Eryılmaz’dan "örtülü faiz artırımı" analizi

Pusula Yatırım Baş Ekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, saldırıların ilk anına göre gelen haber akışlarının piyasadaki şok etkisini bir miktar dağıttığını belirtti. Altın ve gümüş tarafında "tarihi rekor" beklentilerine karşın yükselişin daha sınırlı kaldığını ifade eden Eryılmaz, ons altının 5393 dolar, gümüşün ise 96,4 dolar seviyelerini gördüğünü ancak parabolik bir yükselişin gerçekleşmediğini not etti. Petrol tarafında ise Brent petrolün %12’lik bir primle 81,8 dolara kadar yükseldiğini, ancak sonrasında bu kazançların bir kısmının geri çekilerek 77 dolar seviyelerine dengelendiğini vurguladı.

Borsa İstanbul ve yatırımcıya "sakin olun" çağrısı

Doç. Dr. Eryılmaz, Borsa İstanbul (BIST) için yaptığı değerlendirmede haftaya negatif bir açılış beklense de "çok güçlü bir düşüş beklemediğini" ve endeksin belirli destek seviyelerinden tepki alabileceğini öngördü. Küresel eğilime paralel olarak Türkiye'de de savunma ve enerji hisselerinin pozitif ayrışabileceğini belirten Doç. Dr. Eryılmaz, yatırımcıların panik yapmamasını, piyasa açılır açılmaz işlem yapmaktan kaçınıp bir süre izlemede kalmalarını tavsiye etti.

Merkez Bankası'ndan "örtülü faiz artırımı"

Ekonomi yönetiminin ve Merkez Bankası'nın attığı proaktif adımları bir "panik" değil, risk yönetimi olarak gören Doç. Dr. Eryılmaz, repo alım ihalelerine ara verilmesini "örtülü bir faiz artırımı" olarak nitelendirdi. Piyasadaki likidite durumuna göre gecelik faizlerin %40 seviyelerine yakınsamasını beklediğini ifade eden ekonomist, bu gelişmeler ışığında piyasanın artık mart ayında bir faiz indirimi beklemediğini sözlerine ekledi.

Enflasyon beklentisi ve döviz kuru mesajı

Salı günü açıklanacak enflasyon verisine de değinen Doç. Dr. Eryılmaz, piyasadaki %3’lük beklentiye karşın kendi beklentisinin %3,1 - %3,2 bandında olduğunu söyledi. Döviz kuru tarafında ise TCMB’nin NDF ihaleleriyle "buradayım" mesajı verdiğini ve güven aşıladığını, Asya piyasaları açılışında dolar/TL tarafında durdurulamayan bir hareket gözlenmediğini belirtti. Doç. Dr. Eryılmaz, piyasalardaki asıl yönün ve volatilitenin ABD piyasalarının açılışıyla daha netleşeceğini vurguladı