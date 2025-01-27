Merkez Bankası'ndan üç TL depo alım ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Şubat vadeli 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 60 milyar 895 milyon lira, gerçekleşme tutarı ise 43 milyar 270 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 45,3, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,93 olarak gerçekleşti.

28 Ocak vadeli 700 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 674 milyar 781 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,95, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

Bankanın 3 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 11 milyar 800 milyon lira oldu.

İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.