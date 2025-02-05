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Merkez Bankası'ndan üç TL depo alım ihalesi

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 Şubat vadeli 530 milyar liralık, 5 Mart vadeli 100 milyar liralık ve 12 Şubat vadeli 20 milyar liralık üç TL depo alım ihalesi açtı.

Haber Merkezi
AA
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Merkez Bankası'ndan üç TL depo alım ihalesi
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 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 6 Şubat vadeli 530 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 474 milyar 64 milyon lira olarak kayıtlara geçti. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

5 Mart vadeli 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 11 milyar lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 45,94, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,97 olarak gerçekleşti.

Bankanın 12 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 500 milyon lira oldu. İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.

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